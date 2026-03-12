"Хезболлах" объявила о начале операции против Израиля
- 12 марта, 2026
- 00:17
Движение "Хезболлах" объявило о начале операции "Съеденный орел", направленной против Израиля.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление группировки.
"Исламское сопротивление объявляет о начале операции "Съеденный орел", - говорится в заявлении.
По данным газеты The Times of Israel, "Хезболлах" выпустила около 100 ракет по территории Израиля. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения. Их доставили в больницу.
Позднее израильские военные начали наносить новые массированные удары по окрестностям Бейрута. Целями атаки названы объекты инфраструктуры "Хезболлах" в Дахии - южном пригороде ливанской столицы.
Напомним, что 9 марта израильская армия начала "ограниченную и целенаправленную" наземную операцию против "Хезболлах" на юге Ливана.