    "Хезболлах" объявила о начале операции против Израиля

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 00:17
    Хезболлах объявила о начале операции против Израиля

    Движение "Хезболлах" объявило о начале операции "Съеденный орел", направленной против Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление группировки.

    "Исламское сопротивление объявляет о начале операции "Съеденный орел", - говорится в заявлении.

    По данным газеты The Times of Israel, "Хезболлах" выпустила около 100 ракет по территории Израиля. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения. Их доставили в больницу.

    Позднее израильские военные начали наносить новые массированные удары по окрестностям Бейрута. Целями атаки названы объекты инфраструктуры "Хезболлах" в Дахии - южном пригороде ливанской столицы.

    Напомним, что 9 марта израильская армия начала "ограниченную и целенаправленную" наземную операцию против "Хезболлах" на юге Ливана.

