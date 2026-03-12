"Хезболлах" объявила о начале операции против Израиля

Движение "Хезболлах" объявило о начале операции "Съеденный орел", направленной против Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление группировки.

"Исламское сопротивление объявляет о начале операции "Съеденный орел", - говорится в заявлении.

По данным газеты The Times of Israel, "Хезболлах" выпустила около 100 ракет по территории Израиля. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения. Их доставили в больницу.

Позднее израильские военные начали наносить новые массированные удары по окрестностям Бейрута. Целями атаки названы объекты инфраструктуры "Хезболлах" в Дахии - южном пригороде ливанской столицы.

Напомним, что 9 марта израильская армия начала "ограниченную и целенаправленную" наземную операцию против "Хезболлах" на юге Ливана.