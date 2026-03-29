    Во время открытия стадиона в Мехико в результате падения погиб болельщик

    На недавно реконструированном стадионе "Банорте" в Мехико в субботу погиб мужчина, упавший с места в ложе незадолго до начала матча-открытия.

    Как сообщают местные службы безопасности, инцидент произошел в момент проведения на стадионе "Ацтека" товарищеской встречи между сборными Мексики и Португалии. Игра должна была стать проверкой готовности арены после масштабной реконструкции, которая велась в круглосуточном режиме и должна была завершиться к установленному сроку.

    По данным властей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, он попытался перебраться со второго яруса лож на первый, передвигаясь по внешней стене сооружения, однако сорвался и упал на первый этаж.

    Отметим, что официальная церемония открытия стадиона запланирована на 11 июня. Арена станет первой в истории, которая примет матчи трех чемпионатов мира по футболу.

