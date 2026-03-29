Aluminium Bahrain подтвердила атаку на свои объекты со стороны Ирана
- 29 марта, 2026
- 04:37
Бахрейнская компания Aluminium Bahrain (Alba) подтвердила, что ее объекты подверглись атаке в ходе иранского удара, нанесенного накануне.
Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство Бахрейна.
Отмечается, что в результате инцидента два человека получили легкие ранения.
В компании сообщили, что в настоящее время проводится оценка ущерба, причиненного объектам.
Отмечается, что подтверждение последовало после заявления Корпуса стражей исламской революции Ирана об ударах по предприятиям Alba и Emirates Global Aluminium. В Тегеране заявили, что это стало ответом на атаки на два иранских металлургических завода.
04:37
Aluminium Bahrain подтвердила атаку на свои объекты со стороны ИранаДругие страны
04:08
КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем ВостокеВ регионе
03:33
Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в СШАДругие страны
03:05
Ким Чен Ын проинспектировал спецназ на фоне военного усиления КНДРДругие страны
02:39
При атаке на Иран погиб глава исследовательского центра при Минобороны страныВ регионе
02:07
В Турции и Греции по делу о контрабанде мигрантов задержаны 75 граждан АзербайджанаПроисшествия
01:46
Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили напряжённость в регионеДругие страны
01:12
Al-Masirah: Хуситы нанесли второй за сутки ракетный удар по ИзраилюДругие страны
00:49