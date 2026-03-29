Aluminium Bahrain подтвердила атаку на свои объекты со стороны Ирана

Бахрейнская компания Aluminium Bahrain (Alba) подтвердила, что ее объекты подверглись атаке в ходе иранского удара, нанесенного накануне.

Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство Бахрейна.

Отмечается, что в результате инцидента два человека получили легкие ранения.

В компании сообщили, что в настоящее время проводится оценка ущерба, причиненного объектам.

Отмечается, что подтверждение последовало после заявления Корпуса стражей исламской революции Ирана об ударах по предприятиям Alba и Emirates Global Aluminium. В Тегеране заявили, что это стало ответом на атаки на два иранских металлургических завода.