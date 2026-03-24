"Хезболлах" нанесла удары по объектам ЦАХАЛ
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 11:05
Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" сообщила о нанесении ударов по пяти объектам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
По данным телеканала, целями атак группировки стали места скопления израильских войск, казармы, радиолокационная станция и артиллерийские позиции.
В частности, ракетному обстрелу подверглись израильские военнослужащие на юге Ливана.
Кроме того, "Хезболлах" задействовала беспилотники и ракеты для ударов по израильской РЛС, и артиллерийским позициям.
