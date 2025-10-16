Хенна Вирккунен: Финансирование по Rearm Europe – Readiness 2030 составит 800 млрд евро

Европейская комиссия утвердила "дорожную карту оборонной готовности" ЕС до 2030 года, предусматривающую ускоренное наращивание оборонных возможностей и масштабные инвестиции в оборону. Всего в рамках плана Rearm Europe - Readiness 2030 вложения составят 800 млрд евро.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила вице-президент комиссии Хенна Вирккунен по итогам сегодняшней коллегии ЕК.

"Нам нужно действовать сейчас, действовать быстро и действовать сообща", - сказала Вирккунен.

По данным Еврокомиссии, расходы стран ЕС на оборону выросли почти вдвое за четыре года - с 218 млрд евро в 2020 году до 392 млрд евро в 2024 году.

Новый план предусматривает дальнейшее увеличение инвестиций, включая пятикратный рост финансирования оборонных и космических программ и десятикратное увеличение бюджета военной мобильности в следующем семилетнем бюджете ЕС, отметила она.

"Европа активизирует свои усилия, инвестирует в свою оборону, и Европа будет готова защитить себя", - заключила она.