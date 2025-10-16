Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını nəzərdə tutan yol xəritəsi təsdiqlənib
- 16 oktyabr, 2025
- 17:26
Avropa Komissiyası (AK) Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını və müdafiəyə genişmiqyaslı investisiyaları nəzərdə tutan müdafiə hazırlığı üzrə yol xəritəsini təsdiq edib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu komissiyanın vitse-prezidenti Henna Virkkunen bu gün AK kollegiyasının yekunlarına əsasən bildirib.
"Rearm Europe - Readiness 2030" planı çərçivəsində ümumi sərmayələr 800 milyard avro təşkil edəcək.
"Biz indi hərəkət etməli, cəld hərəkət etməli və birlikdə hərəkət etməliyik", - H.Virkkunen bildirib.
Avropa Komissiyasının məlumatına görə, Aİ ölkələrinin müdafiə xərcləri dörd il ərzində təqribən iki dəfə artaraq 2020-ci ildəki 218 milyard avrodan 2024-cü ildə 392 milyard avroya qədər artıb.
Yeni plan investisiyaların, o cümlədən müdafiə və kosmos proqramlarının maliyyələşdirilməsinin beş dəfə və Aİ-nin növbəti yeddiillik büdcəsində hərbi xərclərin on dəfə artırılmasını nəzərdə tutur.