Хегсет: США необходимо срочно укреплять свой военный потенциал

США необходимо срочно укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил.

Как передает Report со ссылкой на издание The Washington Post, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время встречи с американскими генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

"Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше ПВО Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий... нам нужно стать сильнее и быстрее", - отметил он.

Хегсет добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.