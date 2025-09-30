Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Хегсет: США необходимо срочно укреплять свой военный потенциал

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 16:55
    Хегсет: США необходимо срочно укреплять свой военный потенциал

    США необходимо срочно укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил.

    Как передает Report со ссылкой на издание The Washington Post, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время встречи с американскими генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

    "Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше ПВО Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий... нам нужно стать сильнее и быстрее", - отметил он.

    Хегсет добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    США Пит Хегсет военный потенциал кибербезопасность
    Pentaqon: Hərbi potensialımızı təcili möhkəmləndirməliyik

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей