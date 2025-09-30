İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Pentaqon: Hərbi potensialımızı təcili möhkəmləndirməliyik

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:29
    Pentaqon: Hərbi potensialımızı təcili möhkəmləndirməliyik

    ABŞ təcili olaraq öz hərbi potensialını möhkəmləndirməli, qoşunların sayını artırmalı, daha çox dron, sualtı qayıq, hava və kosmos qüvvələri yaratmalıdır.

    "Report" "The Washington Post" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Virciniya ştatının Kuantiko dəniz piyada bazasında amerikalı generallar və admirallarla görüşü zamanı bildirib.

    "Bu təcili an daha çox qoşun, sursat, pilotsuz uçuş aparatı, "Patriot" HHM, sualtı qayıq, "B-21" bombardmançı təyyarə tələb edir. Daha çox innovasiya, hər şeydə daha çox süni intellekt lazımdır. Biz daha güclü və daha sürətli olmalıyıq", - o qeyd edib.

    Heqset əlavə edib ki, ABŞ kiberməkanda, kosmosda, həmçinin pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı mübarizə sahəsində qüvvələrini artırmalıdır.

    ABŞ Pentaqon rəhbəri
    Хегсет: США необходимо срочно укреплять свой военный потенциал

    Son xəbərlər

    18:09

    Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıb

    Digər
    18:03

    Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"

    Energetika
    18:02

    ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyik

    Digər ölkələr
    18:01
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    17:58

    Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır

    Digər ölkələr
    17:55

    SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"

    Energetika
    17:53
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:50

    BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Rəşad Məcid: Azərbaycanın və Özbəkistanın media birlikləri arasında əlaqələr dərinləşir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti