    Хегсет: США и Индия подписали рамочное соглашение в сфере обороны

    • 31 октября, 2025
    • 09:29
    Хегсет: США и Индия подписали рамочное соглашение в сфере обороны

    США и Индия подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Как передает Report, об этом глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.

    "Я только что встречался с Раджнатх Сингх (министр обороны Индии - ред.), чтобы подписать 10-летнее рамочное соглашение о сотрудничестве между США и Индией в сфере обороны. Это укрепляет наше оборонное партнерство, являющееся краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания. Мы улучшаем координацию, обмен информацией и техническое сотрудничество. Наши оборонные связи еще никогда не были такими крепкими", - отметил он.

    ABŞ və Hindistan müdafiə sahəsində çərçivə sazişi imzalayıb

