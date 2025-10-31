Хегсет: США и Индия подписали рамочное соглашение в сфере обороны
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 09:29
США и Индия подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Как передает Report, об этом глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.
"Я только что встречался с Раджнатх Сингх (министр обороны Индии - ред.), чтобы подписать 10-летнее рамочное соглашение о сотрудничестве между США и Индией в сфере обороны. Это укрепляет наше оборонное партнерство, являющееся краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания. Мы улучшаем координацию, обмен информацией и техническое сотрудничество. Наши оборонные связи еще никогда не были такими крепкими", - отметил он.
Последние новости
09:34
В Баку автомобиль насмерть сбил женщинуПроисшествия
09:32
В Баку стартовала международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность"Внешняя политика
09:29
Хегсет: США и Индия подписали рамочное соглашение в сфере обороныДругие страны
09:27
Иностранные дипломаты начали поездку в Джебраил и ЗангиланВнешняя политика
09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2025)Финансы
09:11
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)Финансы
09:05
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66Энергетика
08:55
Трамп: Республиканцам пора перейти к "ядерному варианту" преодоления шатдаунаДругие страны
08:44