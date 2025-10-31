İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    ABŞ və Hindistan müdafiə sahəsində çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:38
    ABŞ və Hindistan müdafiə sahəsində çərçivə sazişi imzalayıb

    ABŞ və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə çərçivə sazişi imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon rəhbəri Pit Heqset "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Mən indi Racnat Sinqh (Hindistanın müdafiə naziri - red.) ilə ABŞ və Hindistan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə 10 illik çərçivə sazişini imzalamaq üçün görüşdüm. Bu, regional sabitliyin təməl daşı olan müdafiə tərəfdaşlığımızı gücləndirir. Biz koordinasiyamızı, məlumat mübadiləsini və texniki əməkdaşlığı təkmilləşdiririk. Müdafiə əlaqələrimiz heç vaxt belə möhkəm olmamışdı", - o qeyd edib.

