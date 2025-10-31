ABŞ və Hindistan müdafiə sahəsində çərçivə sazişi imzalayıb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 09:38
ABŞ və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə çərçivə sazişi imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon rəhbəri Pit Heqset "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Mən indi Racnat Sinqh (Hindistanın müdafiə naziri - red.) ilə ABŞ və Hindistan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə 10 illik çərçivə sazişini imzalamaq üçün görüşdüm. Bu, regional sabitliyin təməl daşı olan müdafiə tərəfdaşlığımızı gücləndirir. Biz koordinasiyamızı, məlumat mübadiləsini və texniki əməkdaşlığı təkmilləşdiririk. Müdafiə əlaqələrimiz heç vaxt belə möhkəm olmamışdı", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
10:41
Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına daş atılıbİnfrastruktur
10:41
Azərbaycan və Türkiyə üçüncü ölkələrə ticarət dövriyyəsini daha da artıra bilərİnfrastruktur
10:38
Təşkilat rəhbəri: Belçika müstəmləkəçiliyi Burundinin milli-mədəni dəyərlərini tamamilə məhv edibDigər
10:36
Ukraynalı nazir: Azərbaycana dəstəyinə görə minnətdarıqXarici siyasət
10:34
Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinirHadisə
10:33
KİV: ABŞ Tramp və Putinin Budapeştdə planlaşdırılan görüşünü ləğv edibDigər ölkələr
10:31
KİV: İranın şərqində Sepah komandirinə hücum olub, yaralılar varRegion
10:29
Rayonlarda və işğaldan azad olunan ərazilərdə 27 avtomat aşkarlanıbHadisə
10:27