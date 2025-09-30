Хегсет обещает сокрушительный удар по врагам США

Новой миссией министерства войны США будет исключительно ведение боевых действий.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Пентагона США Пит Хегсет, выступая на экстренном совещании с американским генералитетом.

"С этого момента единственная миссия недавно возрожденного министерства войны заключается в следующем: вести войну. Готовиться к войне и готовиться к победе. Непреклонно и бескомпромиссно в этом стремлении. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Это называется "мир через силу", - добавил он.

Хегсет подчеркнул, что если враги примут решение бросить США вызов, то они получат сокрушительный удар.