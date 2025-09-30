Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Хегсет обещает сокрушительный удар по врагам США

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 17:47
    Хегсет обещает сокрушительный удар по врагам США

    Новой миссией министерства войны США будет исключительно ведение боевых действий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Пентагона США Пит Хегсет, выступая на экстренном совещании с американским генералитетом.

    "С этого момента единственная миссия недавно возрожденного министерства войны заключается в следующем: вести войну. Готовиться к войне и готовиться к победе. Непреклонно и бескомпромиссно в этом стремлении. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир", - сказал Хегсет.

    Глава Пентагона подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Это называется "мир через силу", - добавил он.

    Хегсет подчеркнул, что если враги примут решение бросить США вызов, то они получат сокрушительный удар.

    Пентагон Пит Хегсет миссия
    ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyik

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей