ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyik

    • 30 sentyabr, 2025
    • 18:02
    ABŞ-nin Müharibə Nazirliyinin yeni missiyası yalnız döyüş əməliyyatlarının aparılması olacaq.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ Pentaqonunun rəhbəri Pit Heqset iclasda çıxışı zamanı bildirib.

    "Bu andan etibarən yeni bərpa edilmiş müharibə nazirliyinin yeganə missiyası bundan ibarətdir: müharibə aparmaq, müharibəyə və qələbəyə hazırlaşmaq. Burada heç kim müharibə olmasını istəmir", - P.Heqset deyib.

    Pentaqon rəhbəri vurğulayıb ki, ABŞ "sülhün müdafiəsi" naminə müharibəyə hazır olmalıdır.

    P.Heqset vurğulayıb ki, əgər düşmənlər ABŞ-yə qarşı çıxmaq qərarına gələrlərsə, onlar dağıdıcı zərbə alacaqlar.

