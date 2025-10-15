Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 20:33
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что под руководством президента США Дональда Трампа и совместно с европейскими союзниками будут приложены все усилия для завершения российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом он сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Рамштайн).
"Если же конфликт не прекратится в краткосрочной перспективе, США вместе с партнерами примут необходимые меры, чтобы Россия поплатилась за продолжение агрессии", - подчеркнул Хегсет.
Он заявил, что Трамп способен создавать возможности для мира даже в самых сложных ситуациях, где мир кажется далеким.
