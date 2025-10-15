Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 20:33
    Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что под руководством президента США Дональда Трампа и совместно с европейскими союзниками будут приложены все усилия для завершения российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом он сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Рамштайн).

    "Если же конфликт не прекратится в краткосрочной перспективе, США вместе с партнерами примут необходимые меры, чтобы Россия поплатилась за продолжение агрессии", - подчеркнул Хегсет.

    Он заявил, что Трамп способен создавать возможности для мира даже в самых сложных ситуациях, где мир кажется далеким.

    Пит Хегсет Дональд Трамп российско-украинская война
    Heqset: Ukraynada müharibə bitməsə, Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcək

    Последние новости

    20:44

    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Другие страны
    20:38

    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

    Энергетика
    20:33

    Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями

    Другие страны
    20:25

    Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

    В регионе
    20:19

    Пашинян обсудил с королевой Матильдой мирные усилия между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    Лента новостей