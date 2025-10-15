Heqset: Ukraynada müharibə bitməsə, Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 20:44
    Pentaqon rəhbəri Pit Heqset ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəhbərliyi altında və avropalı müttəfiqləri ilə birlikdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün hər cür səy göstəriləcəyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Brüsseldə Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun (Ramştayn) iclasında bildirib.

    "Münaqişə qısa müddətdə bitməsə, ABŞ tərəfdaşları ilə birlikdə Rusiyanın davamlı təcavüzünün bədəlini ödəməsi üçün lazımi tədbirlər görəcək", - Heqset vurğulayıb.

    O bildirib ki, Tramp sülhün uzaq göründüyü ən çətin vəziyyətlərdə belə sülh üçün imkanlar yaratmağa qadirdir.

