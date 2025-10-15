Heqset: Ukraynada müharibə bitməsə, Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcək
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 20:44
Pentaqon rəhbəri Pit Heqset ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəhbərliyi altında və avropalı müttəfiqləri ilə birlikdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün hər cür səy göstəriləcəyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Brüsseldə Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun (Ramştayn) iclasında bildirib.
"Münaqişə qısa müddətdə bitməsə, ABŞ tərəfdaşları ilə birlikdə Rusiyanın davamlı təcavüzünün bədəlini ödəməsi üçün lazımi tədbirlər görəcək", - Heqset vurğulayıb.
O bildirib ki, Tramp sülhün uzaq göründüyü ən çətin vəziyyətlərdə belə sülh üçün imkanlar yaratmağa qadirdir.
Son xəbərlər
21:25
NATO ölkələrinin yarıdan çoxu PURL proqramına qoşulmağa hazırdırDigər ölkələr
21:11
Ermənistanın Araqatsotn yeparxiyasının 13 ruhanisi saxlanılıb - YENİLƏNİB-3Region
21:00
Gürcüstanda nümayişlər zamanı qaydaların pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilirRegion
20:56
Azərbaycanın üzgüçülük millisinin baş məşqçisi yeni vəzifəyə təyin edilibFərdi
20:49
Rusiya neft şirkətlərinin iştirak etdiyi Azərbaycan və Qazaxıstan layihələri Britaniyanın sanksiyalarından azad edilibEnergetika
20:44
Heqset: Ukraynada müharibə bitməsə, Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcəkDigər ölkələr
20:38
Paşinyan Kraliça Matilda ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh səylərini müzakirə edibXarici siyasət
20:18
Lavrov: Kiyevə "Tomahawk" raketlərinin tədarükü Rusiya-ABŞ münasibətlərinə böyük ziyan vuracaqRegion
20:17