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    ХДС Мерца показал худший результат на земельных выборах в истории партии

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 05:37
    ХДС Мерца показал худший результат на земельных выборах в истории партии

    Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца показал в Мекленбурге - Передней Померании худший результат на региональных выборах со времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экзитполов.

    Согласно предварительным данным, ХДС набирает около 5,5% голосов. В Берлине партия занимает второе место с результатом около 20%, уступая Левой партии, которая получает примерно 24,5%.

    В Мекленбурге - Передней Померании лидирует "Альтернатива для Германии" (АдГ), незначительно опережая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

    Результаты выборов усиливают давление на Мерца, отмечает издание. Две недели назад на выборах в Саксонии-Анхальт АдГ получила исторически высокий результат, а ХДС набрал 17,2%, потеряв более половины прежних мандатов.

    На фоне неудачи ХДС Мерц отменил запланированный визит в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН и сосредоточился на ситуации внутри партии.

    Фридрих Мерц Христианско-демократический союз (ХДС) Местные выборы Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Almaniyada Xristian-Demokrat İttifaqı regional seçkilərdə ən pis nəticəsini göstərib

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