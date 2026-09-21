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    Almaniyada Xristian-Demokrat İttifaqı regional seçkilərdə ən pis nəticəsini göstərib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 05:47
    Almaniyada Xristian-Demokrat İttifaqı regional seçkilərdə ən pis nəticəsini göstərib

    Almaniya kansleri Fridrix Mertsin rəhbərlik etdiyi Xristian-Demokrat İttifaqı (XDİ) Meklenburq-Ön Pomeraniya əyalətində İkinci dünya müharibəsindən bəri regional seçkilərdə ən aşağı nəticəsini göstərib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" ekzit-pol nəticələrinə istinadən xəbər verib.

    İlkin məlumatlara əsasən, XDİ təxminən 5,5% səs toplayır. Berlində isə partiya təxminən 20% nəticə ilə ikinci yerdə qərarlaşıb. Burada təxminən 24,5% səs toplayan Sol Partiyası öndədir.

    Meklenburq-Ön Pomeraniyada "Almaniya üçün Alternativ" (AfD) cüzi fərqlə Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasını (SDP) qabaqlayaraq liderlik edir.

    Nəşrin qeyd etdiyi kimi, seçkilərin nəticələri Mertsə təzyiqi artırır. İki həftə əvvəl Saksoniya-Anhalt əyalətində keçirilən seçkilərdə AfD tarixi yüksək nəticə göstərib, XDİ isə 17,2% səs toplayaraq əvvəlki mandatlarının yarıdan çoxunu itirib.

    XDİ-nin uğursuz nəticəsindən sonra Merts BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka planlaşdırılan səfərini ləğv edib və diqqətini partiya daxilindəki vəziyyətə yönəldib.

    Fridrix Merts Almaniya Seçki məntəqələri
    ХДС Мерца показал худший результат на земельных выборах в истории партии

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