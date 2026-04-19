Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом
- 19 апреля, 2026
- 15:50
Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, в рамках визита он примет участие в открытии посольства своей страны в Иерусалиме.
Отмечается, что Милей также зажжет факел на на церемонии Дня независимости Израиля и объявит о запуске прямого авиарейса из аэропорта Бен-Гурион в Буэнос-Айрес.
Последние новости
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Эльчин Амирбеков дал интервью журналу EuroВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58
Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судейФутбол
19:51