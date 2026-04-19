Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом

    Другие страны
    • 19 апреля, 2026
    • 15:50
    Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом

    Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, в рамках визита он примет участие в открытии посольства своей страны в Иерусалиме.

    Отмечается, что Милей также зажжет факел на на церемонии Дня независимости Израиля и объявит о запуске прямого авиарейса из аэропорта Бен-Гурион в Буэнос-Айрес.

    Хавьер Милей Аргентина Израиль
    Xavyer Miley İsraildə rəsmi səfərdədir

    Последние новости

    21:06

    Внешняя политика
    20:52

    Другие страны
    20:49

    Внешняя политика
    20:40

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Армия
    20:22

    В регионе
    20:16

    Другие страны
    19:58

    Футбол
    19:51

    Внешняя политика
    Лента новостей