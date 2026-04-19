Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, в рамках визита он примет участие в открытии посольства своей страны в Иерусалиме.

Отмечается, что Милей также зажжет факел на на церемонии Дня независимости Израиля и объявит о запуске прямого авиарейса из аэропорта Бен-Гурион в Буэнос-Айрес.