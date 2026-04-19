Xavyer Miley İsraildə rəsmi səfərdədir
- 19 aprel, 2026
- 16:32
Argentina Prezidenti Xavyer Miley İsraildə rəsmi səfərdədir.
"Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində o, ölkəsinin Qüdsdə səfirliyinin açılışında iştirak edəcək.
Qeyd olunub ki, Miley həmçinin İsrailin Müstəqillik Günü mərasimində məşəl yandıracaq və Ben-Qurion Hava Limanından Buenos-Ayresə birbaşa aviareysin açılacağını elan edəcək.
