Хатибзаде: Стратегия Ирана не изменится перед угрозами Трампа

Стратегия Ирана не изменится перед угрозами президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на IRIB News, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

"Враг не достиг ни одной из своих целей - ни распада Ирана, ни подстрекательства иранского народа против своей страны", - отметил он.

По словам заглавы МИД, Вашингтон должен отказаться от чрезмерных притязаний и уважать права иранского народа.

"Мы не пойдем ни на какие компромиссы в вопросах национальной безопасности и территориальной целостности. Мы преодолеем трудности с мудростью и рассудительностью. Иранский народ - победитель, и залог этой победы - единство", - заключил Хатибзаде.