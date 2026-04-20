Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Хатибзаде: Стратегия Ирана не изменится перед угрозами Трампа

    • 20 апреля, 2026
    • 18:40
    Хатибзаде: Стратегия Ирана не изменится перед угрозами Трампа

    Стратегия Ирана не изменится перед угрозами президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB News, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

    "Враг не достиг ни одной из своих целей - ни распада Ирана, ни подстрекательства иранского народа против своей страны", - отметил он.

    По словам заглавы МИД, Вашингтон должен отказаться от чрезмерных притязаний и уважать права иранского народа.

    "Мы не пойдем ни на какие компромиссы в вопросах национальной безопасности и территориальной целостности. Мы преодолеем трудности с мудростью и рассудительностью. Иранский народ - победитель, и залог этой победы - единство", - заключил Хатибзаде.

    Саид Хатибзаде Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Xətibzadə: İranın strategiyası Trampın hədələri qarşısında dəyişməyəcək

