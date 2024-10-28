Харрис предложила Трампу вместе пройти тест на когнитивные способности

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис готова пройти проверку когнитивных способностей и хочет, чтобы то же самое сделал ее основной соперник по гонке Дональд Трамп.

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис готова пройти проверку когнитивных способностей и хочет, чтобы то же самое сделал ее основной соперник по гонке Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью журналистам телеканала CBS.

На вопрос, готова ли она пройти такой тест, Харрис ответила: "Конечно. Я бы потребовала, чтобы он прошел такой же".

Говоря о Трампе, она добавила: "Думаю, он все больше нестабилен и не в себе. Он прибегает к оскорблениям, потому что не может предложить американцам собственный план".

Трамп, являющийся кандидатом в президенты от республиканцев, ранее не раз выражал сомнения в остроте ума Харрис и предлагал ей пройти соответствующий тест. В июле он заявил, что коэффициент умственного развития Харрис очень низкий.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября.