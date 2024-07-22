Харрис намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах в США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Харрис, распространенном пресс-службой предвыборного штаба действующего американского лидера Джо Байдена, который ранее отказался от планов добиваться переизбрания и поддержал кандидатуру Харрис.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", — сказала Харрис.