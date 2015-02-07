Хаммонд: решение украинского кризиса нельзя представить без США

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Решение украинского кризиса нельзя представить без участия США, заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.

Глава британской дипломатии находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности с участием представителей Германии, США, Великобритании, Украины и России.

"Это немыслимо, чтобы без США было бы достигнуто решение кризиса. Представителей США не было в Москве, но они есть здесь, в Мюнхене", — сказал Хаммонд в интервью Би-би-си.

Накануне в Москве прошли переговоры президентов России, Франции и Германии, на которых обсуждалась украинская проблема. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры были конструктивными и содержательными.

В пятницу также офис премьер-министра Великобритании отверг мнение о "незначительной" роли Лондона в урегулировании конфликта, напоминает Report.