Хаменеи требует от Саудовской Аравии извинений за давку близ Мекки

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил ответственность за давку возле Мекки, в результате которой погибли сотни человек, на власти Саудовской Аравии и потребовал от них принести извинения пострадавшим и членам семей погибших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Report отмечает, что трагедия в долине Мина близ Мекки произошла утром в четверг во время одного из главных обрядов мусульманского хаджа — побиения камнями дьявола. По официальным данным Саудовской Аравии, число жертв давки составило 769 человек, еще 934 человека получили ранения. Однако власти Ирана считают, что в давке погибли более тысячи паломников, сообщает агентство.

"Вместо того чтобы обвинять всех подряд, саудовцам следует принять на себя ответственность и принести извинения мусульманам и семьям погибших", — приводит агентство слова Хаменеи. "У исламского мира много вопросов", — отметил аятолла.

Трагедия в долине Мина в Саудовской Аравии произошла, когда два огромных потока паломников столкнулись на небольшой площади в месте слияния двух улиц, в результате чего возникла давка. По словам министра здравоохранения Саудовской Аравии Халида Фаляха, причиной, приведшей к трагедии, стало несоблюдение паломниками установленного организаторами расписания осуществления религиозного ритуала.