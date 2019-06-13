Хаменеи отказался отвечать на послание Трампа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не стал отвечать на послание президента США Дональда Трампа, переданное ему со стороны премьера Японии Синдзо Абэ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в начале встречи С. Абэ сообщил, что хочет передать Хаменеи послание от президента США."У меня нет ответа и не будет на послание президента США, пересказанное вами. Я считаю Трампа человеком, не заслуживающим какого-либо послания", - сказал Хаменеи.Подробности того, что Абэ передал руководству Ирана от президента США, не приводятся.Абэ прибыл с официальным визитом в Тегеран в среду, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.Ряд зарубежных СМИ сообщали, что Абэ хочет организовать встречу Трампа и Хаменеи в Осаке на G20.