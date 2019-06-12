СМИ: Абэ хочет организовать встречу Трампа и Хаменеи в Осаке на G20

Настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки" (G20), который в июне пройдет в Осаке, духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и организовать его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Цель максимум – договориться в Иране и привезти в Японию на саммит "двадцатки" духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Если получится организовать его переговоры с Трампом – это будет самой главным политическим событием", - сказал источник.

Он подчеркнул, что именно этим и объясняется скоропалительность визита – по японским меркам визит премьер-министра, да еще первый за 41 год, был подготовлен и организован беспрецедентно быстро.

Визит премьера Синдзо Абэ в Иран продлится с 12 по 14 июня. После прилета в Тегеран японский премьер проведет переговоры с президентом страны Хасаном Рухани, а в четверг – с Али Хаменеи.