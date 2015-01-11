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    ​В Германии подожгли напечатавшую карикатуры "Charlie Hebdo" редакцию газеты

    В результате инцидента никто не пострадал

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Германии неизвестные подожгли редакцию газеты "Hamburger Morgenpost", которая ранее перепечатала карикатуры журнала "Charlie Hebdo". Об этом сообщает Report со ссылкой на Franc-Press.

    На сайте издания говорится, что атака была совершена около двух часов ночи в воскресенье. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали двух подозрительных молодых людей, которые находились недалеко от редакции. В настоящее время проводится расследование.

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