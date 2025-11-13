ХАМАС заявил о планах передать Израилю тело еще одного заложника
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 19:12
ХАМАС сообщил, что передаст Израилю тело еще одного заложника.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, передача тела ожидается сегодня поздно вечером.
Израиль при этом заявил, что официального уведомления о планируемой передаче пока не получал.
Отмечается, что тело было найдено в Хан-Юнисе на юге Газы.
Напомним, что в рамках октябрьского соглашения о прекращении огня ХАМАС освободил всех 20 выживших заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных и задержанных в ходе войны в Израиле. Соглашение также предусматривало возврат тел 28 заложников в обмен на останки 360 боевиков.
