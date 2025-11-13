ХАМАС заявил о планах передать Израилю тело еще одного заложника

ХАМАС сообщил, что передаст Израилю тело еще одного заложника.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, передача тела ожидается сегодня поздно вечером.

Израиль при этом заявил, что официального уведомления о планируемой передаче пока не получал.

Отмечается, что тело было найдено в Хан-Юнисе на юге Газы.

Напомним, что в рамках октябрьского соглашения о прекращении огня ХАМАС освободил всех 20 выживших заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных и задержанных в ходе войны в Израиле. Соглашение также предусматривало возврат тел 28 заложников в обмен на останки 360 боевиков.