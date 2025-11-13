Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    ХАМАС заявил о планах передать Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 19:12
    ХАМАС заявил о планах передать Израилю тело еще одного заложника

    ХАМАС сообщил, что передаст Израилю тело еще одного заложника.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, передача тела ожидается сегодня поздно вечером.

    Израиль при этом заявил, что официального уведомления о планируемой передаче пока не получал.

    Отмечается, что тело было найдено в Хан-Юнисе на юге Газы.

    Напомним, что в рамках октябрьского соглашения о прекращении огня ХАМАС освободил всех 20 выживших заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных и задержанных в ходе войны в Израиле. Соглашение также предусматривало возврат тел 28 заложников в обмен на останки 360 боевиков.

    ХАМАС Израиль заложники
    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək

    Последние новости

    19:46

    В Северном Кипре обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств

    Внешняя политика
    19:40

    Посол: Бельгия поддерживает дальнейшее углубление отношений между Азербайджаном и ЕС

    Внешняя политика
    19:28

    В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    В Баку проходит официальный прием по случаю 42-летие независимости ТРСК

    Внешняя политика
    19:18

    Пашинян: Выборы 2026 года - возможность освободить парламент от агентов иностранного влияния

    В регионе
    19:12

    ХАМАС заявил о планах передать Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    19:08

    ЮАР планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040

    Другие страны
    18:53

    АБР утвердил первый пакет финансирования для Турции

    Финансы
    18:42

    В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов

    Другие страны
    Лента новостей