HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2025
- 19:31
HƏMAS İsrailə daha bir girovun meyitini təhvil verəcəyini açıqlayıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, meyitin bu gün gecə saatlarında təhvil verilməsi gözlənilir.
İsrail isə hələlik planlaşdırılan təhvil prosesi ilə bağlı rəsmi bildiriş almadığını açıqlayıb.
Qeyd olunur ki, meyit Qəzzanın cənubunda, Xan Yunisdə aşkarlanıb.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza münaqişəsinin həlli planı çərçivəsində HƏMAS İsrail həbsxanalarında saxlanılan 2000-ə yaxın fələstinlinin qarşılığında 20 girovu azad edib. Bundan əlavə, hərəkat əsirlikdə ölən 28 girovdan 15-nin qalıqlarını təhvil verib.
Meyitlərin qaytarılması Qəzza zolağında ölən girovların saxlandığı binaların geniş şəkildə dağıdılması ilə çətinləşir.
Son xəbərlər
19:48
Səfir: Belçika Azərbaycanla Aİ arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsini dəstəkləyirXarici siyasət
19:47
DÇ-2026: Azərbaycan və İslandiya millilərinin start heyətləri açıqlanıbFutbol
19:31
HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verəcəkDigər ölkələr
19:30
Şimali Kiprdə türk dövlətlərindən 50 min tələbə təhsil alırXarici siyasət
19:27
Paşinyan: 2026-cı il seçkiləri parlamenti xarici təsir agentlərindən azad etmək imkanıdırRegion
19:24
"Azərreyl" CEV Kubokundakı ilk matçında uduzubKomanda
19:21
CAR 2036 və ya 2040-cı il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
19:18
Foto
Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilirXarici siyasət
19:17