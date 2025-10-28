ХАМАС заявил о непричастности к стрельбе в Рафахе

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 23:33
    Палестинское движение ХАМАС утверждает, что непричастно к инциденту со стрельбой в Рафахе и привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении в Telegram-канале движения.

    "ХАМАС заявляет о своей непричастности к инциденту со стрельбой в Рафахе и подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня", - утверждается в публикации.

