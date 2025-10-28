HƏMAS Rəfahdakı atışmada iştirakını inkar edir
- 28 oktyabr, 2025
- 23:53
Fələstin HƏMAS hərəkatı Rəfahdakı atışmada iştirak etmədiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkat teleqram kanalında məlumat yayıb.
"HƏMAS Rəfahdakı atışmada iştirakını inkar edir və atəşkəs razılaşmasına sadiqliyini bir daha təsdiqləyir", - məlumatda deyilir.
