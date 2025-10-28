İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 23:53
    HƏMAS Rəfahdakı atışmada iştirakını inkar edir

    Fələstin HƏMAS hərəkatı Rəfahdakı atışmada iştirak etmədiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkat teleqram kanalında məlumat yayıb.

    "HƏMAS Rəfahdakı atışmada iştirakını inkar edir və atəşkəs razılaşmasına sadiqliyini bir daha təsdiqləyir", - məlumatda deyilir.

