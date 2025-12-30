İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:51
    Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA

    FIFA referisi Əliyar Ağayev Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub.

    "Report"un araşdırmasına görə, 38 yaşlı ədalət təmsilçisi 16 turun 10-da meydana çıxıb.

    Fərid Hacıyev və Cavid Cəlilov (hər ikisi 9) növbəti sıralarda yer alıblar.

    Mövsümün ilk yarısında gerçəkləşən 95 matçı 14 referi idarə edib.

    XIV turun "Qəbələ" - "Turan Tovuz" qarşılaşması duman səbəbindən təxirə salınıb. Həmin duel yeni oyun kimi keçiriləcəyi üçün siyahıya daxil edilməyib. Sözügedən görüşə Tural Qurbanov təyinat almışdı.

    16 turda ən çox matç idarə edən hakimlər:

    Əliyar Ağayev - 10 oyun

    Fərid Hacıyev - 9 oyun

    Cavid Cəlilov - 9 oyun

    Tural Qurbanov - 8 oyun (təxirə salınmış oyun nəzərə alınmayıb)

    Rəvan Həmzəzadə - 8 oyun

    Rauf Cabarov - 8 oyun

    Elçin Məsiyev - 8 oyun

    Rəşad Əhmədov - 7 oyun

    Kamal Umudlu - 7 oyun

    İnqilab Məmmədov - 6 oyun

    Kamranbəy Rəhimov - 6 oyun

    Əli Əliyev - 4 oyun

    Elvin Bayramov - 3 oyun

    Nicat İsmayıllı - 2 oyun

    Misli Premyer Liqası hakimlərin statistikası ən çox oyun idarə edənlər Əliyar Ağayev FIFA referisi Cavid Cəlilov Tural Qurbanov

    Son xəbərlər

    14:33

    Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

    Biznes
    14:32

    Azərbaycanda benzinin qiyməti 5 qəpik artırılıb

    Energetika
    14:32

    Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyən edilib

    Energetika
    14:31

    Azərbaycanda dəmir istehsalı müəssisələri üçün təbii qaz tarifləri azaldılıb

    Energetika
    14:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məişət abonentləri üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq pulsuz olub

    Energetika
    14:30

    Bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə güzəştlər tətbiq olunub, qiymətlər müəyyənləşdirilib

    Biznes
    14:29

    "Yuventus" və "Barselona"nın sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitirib

    Futbol
    14:17

    Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək

    Fərdi
    14:15

    Ahror Burxanov: Daşkənd və Bakı əsas sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti