Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA
- 30 dekabr, 2025
- 13:51
FIFA referisi Əliyar Ağayev Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub.
"Report"un araşdırmasına görə, 38 yaşlı ədalət təmsilçisi 16 turun 10-da meydana çıxıb.
Fərid Hacıyev və Cavid Cəlilov (hər ikisi 9) növbəti sıralarda yer alıblar.
Mövsümün ilk yarısında gerçəkləşən 95 matçı 14 referi idarə edib.
XIV turun "Qəbələ" - "Turan Tovuz" qarşılaşması duman səbəbindən təxirə salınıb. Həmin duel yeni oyun kimi keçiriləcəyi üçün siyahıya daxil edilməyib. Sözügedən görüşə Tural Qurbanov təyinat almışdı.
16 turda ən çox matç idarə edən hakimlər:
Əliyar Ağayev - 10 oyun
Fərid Hacıyev - 9 oyun
Cavid Cəlilov - 9 oyun
Tural Qurbanov - 8 oyun (təxirə salınmış oyun nəzərə alınmayıb)
Rəvan Həmzəzadə - 8 oyun
Rauf Cabarov - 8 oyun
Elçin Məsiyev - 8 oyun
Rəşad Əhmədov - 7 oyun
Kamal Umudlu - 7 oyun
İnqilab Məmmədov - 6 oyun
Kamranbəy Rəhimov - 6 oyun
Əli Əliyev - 4 oyun
Elvin Bayramov - 3 oyun
Nicat İsmayıllı - 2 oyun