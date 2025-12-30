İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 2 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:57
    AzerGoldun ixrac gəlirləri 2 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında "AzerGold" QSC 205,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın dekabr buraxılışına istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 73,5 milyon ABŞ dolları və ya 1,6 dəfə çoxdur.

    11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    AzerGold's export revenues surge by 1.6 times

