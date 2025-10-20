ХАМАС встретится с посредниками по перемирию в Газе в Каире
- 20 октября, 2025
- 15:42
Делегация ХАМАС встретится сегодня в Каире с официальными лицами Катара и Египта, чтобы обсудить продолжение режима прекращения огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Источник сообщает, что делегация, возглавляемая представителем ХАМАС Халилем аль-Хайя, обсудит "десятки израильских авиаударов, которые убили десятки людей в секторе Газа" вчера.
ХАМАС утверждает, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября.
