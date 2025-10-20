HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcək
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 16:01
HƏMAS nümayəndə heyəti Qəzza zolağında atəşkəs rejiminin davam etdirilməsini müzakirə etmək üçün bu gün Qahirədə Qətər və Misir rəsmiləri ilə görüşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Mənbə bildirir ki, HƏMAS təmsilçisi Xəlil əl-Həyyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti dünən "Qəzza zolağında onlarla insanı öldürən İsrail hava zərbələrini" müzakirə edəcək.
HƏMAS İsrailin oktyabrın 10-dan qüvvədə olan atəşkəs sazişini pozduğunu iddia edir.
