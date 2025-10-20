İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:01
    HƏMAS nümayəndə heyəti Qəzza zolağında atəşkəs rejiminin davam etdirilməsini müzakirə etmək üçün bu gün Qahirədə Qətər və Misir rəsmiləri ilə görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbə bildirir ki, HƏMAS təmsilçisi Xəlil əl-Həyyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti dünən "Qəzza zolağında onlarla insanı öldürən İsrail hava zərbələrini" müzakirə edəcək.

    HƏMAS İsrailin oktyabrın 10-dan qüvvədə olan atəşkəs sazişini pozduğunu iddia edir.

    ХАМАС встретится с посредниками по перемирию в Газе в Каире
    Hamas delegation meets with Gaza truce mediators in Cairo

