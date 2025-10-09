ХАМАС: В рамках сделки из израильских тюрем отпустят свыше 2 тыс. палестинцев
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 14:18
Более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по Газе.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель ХАМАС.
