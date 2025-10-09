İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İsrail həbsxanalarından 2 mindən çox fələstinli azad ediləcək

    Digər ölkələr
    09 oktyabr, 2025
    • 14:25
    İsrail həbsxanalarından 2 mindən çox fələstinli azad ediləcək

    Qəzza ilə bağlı razılaşmaya uyğun olaraq 2 mindən çox fələstinli, o cümlədən ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş 250 nəfər İsrail həbsxanalarından azad ediləcək.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu HƏMAS-ın nümayəndəsi bildirib.

    HƏMAS İsrail məhbus
