    ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 22:18
    ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

    Движение ХАМАС согласилось отказаться от контроля над сектором Газа в пользу недавно сформированного технократического комитета.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на советника главы Палестинской национальной администрации Махмуда аль-Хабаша.

    "ХАМАС объявил, что передаст все дела в Газе комитету, который будет управлять территорией в соответствии с планом, согласованным в прошлом году президентом США Дональдом Трампом", - говорится в заявлении.

    Кроме того, он подтвердил, что новый комитет из 15 человек будет работать в координации с Палестинской национальной администрацией (ПНА), но при этом "будет суверенным в своих решениях".

    Главным приоритетом комитета, по словам аль-Хабаша, будет предотвращение перемещения палестинского населения анклава. Он подчеркнул, что комитет "не будет вмешиваться в политические дела", а его роль будет являться чисто исполнительной и технической, сосредоточенной на гуманитарных вопросах и оказании важнейших услуг населению.

    HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyəti yeni administrasiyaya verməyə razılaşıb

