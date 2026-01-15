İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyəti yeni administrasiyaya verməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 22:35
    HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyəti yeni administrasiyaya verməyə razılaşıb

    HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağı üzərindəki nəzarəti yeni formalaşdırılmış texnokratik komitəyə təhvil verməyə razılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" Fələstin Milli Administrasiyasının rəhbərinin müşaviri Mahmud Əl-Habaşa istinadən məlumat yayıb.

    "HƏMAS Qəzzada bütün işləri keçən il ABŞ Prezidenti Donald Trampın razılaşdırdığı plana uyğun olaraq ərazini idarə edəcək komitəyə verəcəyini elan edib", - bəyanatda deyilir.

    Bundan əlavə o qeyd edib ki, 15 nəfərdən ibarət yeni komitə Fələstin Milli Administrasiyası ilə koordinasiya şəklində işləyəcək, lakin eyni zamanda öz qərarlarında müstəqil olacaq.

    Əl-Habaşın sözlərinə görə, komitənin əsas prioriteti anklavın fələstinli əhalisinin köçürülməsinin qarşısını almaqdır. O vurğulayıb ki, komitə siyasi işlərə qarışmayacaq, onun rolu icraedici və texniki olacaq, humanitar məsələlərə və əhaliyə vacib xidmətlərin göstərilməsinə yönələcək.

    HƏMAS Fələstin Qəzza zolağı
    ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

    Son xəbərlər

    22:59

    "Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"

    Komanda
    22:55
    Video

    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    Daxili siyasət
    22:48

    "NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdur

    Region
    22:35

    HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyəti yeni administrasiyaya verməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    22:30

    Venesuela BVF ilə əlaqələrin bərpasından sonra aktivlərinə çıxış əldə edəcək

    Digər ölkələr
    22:16
    Video

    Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndi yenidən dirçəlir - "Baku TV"nin reportajı

    Daxili siyasət
    22:04

    AK Aİ-nin səkkiz dövlətinin müdafiəsinin maliyyələşdirməsinin birinci mərhələsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:49

    Ömer Çelik: Ai heç vaxt Kipr məsələsində vasitəçi ola bilməz

    Region
    21:39
    Video

    Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti