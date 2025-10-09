ХАМАС получил гарантии от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 13:58
Движение ХАМАС получил гарантии от посредников, включая США, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель политбюро ХАМАС.
Он также отметил, что соглашение между ХАМАС и Израилем предусматривает открытие пяти пограничных переходов на границе сектора Газа для доставки помощи.
