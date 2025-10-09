HƏMAS İsrailin döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyəcəyinə dair zəmanət alıb
- 09 oktyabr, 2025
- 14:14
HƏMAS vasitəçilərdən, o cümlədən ABŞ-dən İsrailin Qəzza zolağında döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyəcəyinə dair zəmanət alıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun nümayəndəsi deyib.
O qeyd edib ki, HƏMAS və İsrail arasında razılaşma yardımın çatdırılması üçün Qəzza zolağı sərhədində beş keçid məntəqəsinin açılmasını nəzərdə tutur.
