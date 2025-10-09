HƏMAS İsrailin döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyəcəyinə dair zəmanət alıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    • 09 oktyabr, 2025
    HƏMAS vasitəçilərdən, o cümlədən ABŞ-dən İsrailin Qəzza zolağında döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyəcəyinə dair zəmanət alıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun nümayəndəsi deyib.

    O qeyd edib ki, HƏMAS və İsrail arasında razılaşma yardımın çatdırılması üçün Qəzza zolağı sərhədində beş keçid məntəqəsinin açılmasını nəzərdə tutur.

    ХАМАС получил гарантии от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия

