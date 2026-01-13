Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 19:15
    ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце

    Движение ХАМАС намерено в течение текущего месяца избрать нового лидера.

    Как передает Report, об этом сообщили агентству Reuters два источника в организации.

    Пост главы движения остается вакантным с 2024 года после того, как Израиль ликвидировал Яхью Синвара.

    Основными претендентами на пост лидера ХАМАС рассматриваются Халиль аль-Хайя и Халед Машаль.

    Оба кандидата входят в состав руководящего совета из пяти человек, который управляет движением с момента гибели Синвара. Его предшественник Исмаил Хания был убит Израилем в 2024 году во время визита в Иран.

    По словам источников, избирательный процесс уже начался. Лидер ХАМАС избирается тайным голосованием Совета шуры - органом из 50 членов.

    ХАМАС Палестина Израиль
    HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırır

    Последние новости

    19:29

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    19:27

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    19:15

    ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце

    Другие страны
    19:15
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с генпланом города Агдере

    Внутренняя политика
    19:06

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    19:04

    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    19:02

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    18:54

    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Внутренняя политика
    Лента новостей