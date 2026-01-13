ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце
- 13 января, 2026
- 19:15
Движение ХАМАС намерено в течение текущего месяца избрать нового лидера.
Как передает Report, об этом сообщили агентству Reuters два источника в организации.
Пост главы движения остается вакантным с 2024 года после того, как Израиль ликвидировал Яхью Синвара.
Основными претендентами на пост лидера ХАМАС рассматриваются Халиль аль-Хайя и Халед Машаль.
Оба кандидата входят в состав руководящего совета из пяти человек, который управляет движением с момента гибели Синвара. Его предшественник Исмаил Хания был убит Израилем в 2024 году во время визита в Иран.
По словам источников, избирательный процесс уже начался. Лидер ХАМАС избирается тайным голосованием Совета шуры - органом из 50 членов.
