    HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırır

    • 13 yanvar, 2026
    • 19:20
    HƏMAS hərəkatı bu ay ərzində yeni lider seçməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Reuters" agentliyinə təşkilatdakı iki mənbə bildirib.

    Hərəkatın rəhbər postu 2024-cü ildə İsrail Yəhya Sinvarı məhv etdikdən sonra boşdur.

    Lider postuna əsas namizədlər Xalil əl-Hayya və Xalid Məşal hesab olunur.

    Hər iki namizəd Sinvarın ölümündən sonra hərəkatı idarə edən beş nəfərlik rəhbər şuraya daxildir. Onun sələfi İsmayıl Haniyə isə 2024-cü ildə İrana səfəri zamanı İsrail tərəfindən öldürülmüşdü.

    Mənbələrin sözlərinə görə, seçki prosesi artıq başlayıb. HƏMAS lideri 50 nəfərlik Şura tərəfindən gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

