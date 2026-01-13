HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 19:20
HƏMAS hərəkatı bu ay ərzində yeni lider seçməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Reuters" agentliyinə təşkilatdakı iki mənbə bildirib.
Hərəkatın rəhbər postu 2024-cü ildə İsrail Yəhya Sinvarı məhv etdikdən sonra boşdur.
Lider postuna əsas namizədlər Xalil əl-Hayya və Xalid Məşal hesab olunur.
Hər iki namizəd Sinvarın ölümündən sonra hərəkatı idarə edən beş nəfərlik rəhbər şuraya daxildir. Onun sələfi İsmayıl Haniyə isə 2024-cü ildə İrana səfəri zamanı İsrail tərəfindən öldürülmüşdü.
Mənbələrin sözlərinə görə, seçki prosesi artıq başlayıb. HƏMAS lideri 50 nəfərlik Şura tərəfindən gizli səsvermə yolu ilə seçilir.
