Baham adalarından olan basketbolçu NTD-yə keçməsinin səbəbini açıqlayıb
- 04 mart, 2026
- 15:24
Baham adalarından olan basketbolçu Zeyn Nouls Azərbaycanın NTD klubuna keçməsinin səbəbini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, oyunçu bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinə müsahibəsində deyib.
İdmançı seçimini bu cür izah edib:
"Hesab edirəm ki, komandaya fiziki güc qatmaqla kömək edə bilərəm. Meydanda fiziki gücümü və sərt oyun tərzimi ortaya qoyuram və bu xüsusiyyətlərimin komandaya fayda verəcəyinə inanıram".
Fevralın əvvəlində bu kluba keçən oyunçu qarşılaşdıqları komandaların yaxşı oyun sərgilədiklərini sözlərinə əlavə edib:
"Açığı, indiyə qədər cəmi iki oyunda iştirak etmişəm, ona görə Azərbaycan Basketbol Liqasının səviyyəsi barədə fikir bildirmək düzgün olmaz. Amma qarşılaşdığımız komandalar yaxşı basketbol nümayiş etdirdilər. Digər komandaların oyunlarını isə hələ ki, canlı izləmək imkanım olmayıb".