ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников
Другие страны
- 18 октября, 2025
- 21:31
Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тела еще двоих израильских заложников в 22:00 по местному времени (23:00 по Баку).
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
"В рамках сделки об обмене (израильских заложников) на палестинских заключенных было решено передать тела двоих пленников около 22:00", - говорится в сообщении.
Место выдачи останков и имена заложников, чьи тела заберет Красный Крест, пока не сообщаются.
