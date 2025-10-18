HƏMAS daha iki girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Fələstinin HƏMAS hərəkatı daha iki israilli girovun meyitini yerli vaxtla saat 22:00-da (Bakı vaxtı ilə 23:00) Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə açıqlama HƏMAS-ın hərbi qanadı "İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları"nın teleqram kanalında yayılıb.

    "Fələstinli məhbusların (İsrail girovlara) dəyişdirilmə müqaviləsi çərçivəsində iki girovun meyitinin saat 22:00 radələrində təhvil verilməsi qərara alınıb", - açıqlamada deyilir.

    Qırmızı Xaç tərəfindən alınacaq girovların təhvil verilmə yeri və adları hələ açıqlanmayıb.

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников

