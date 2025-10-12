Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 06:22
    ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

    Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на французскую Le Figaro, об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.

    Он отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС полагатется на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

    "Саммит мира" по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября.

    ХАМАС Египет подписание соглашений израиле-палестинский конфликт мирный план по Газе

    Последние новости

    06:38

    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Другие страны
    06:22

    ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

    Другие страны
    05:52

    При взрыве на заводе в Теннесси погибли 16 человек

    Другие страны
    05:16

    СМИ: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    04:44

    США могут ограничить обмен разведданными с Британией

    Другие страны
    04:07
    Фото

    Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

    Другие страны
    03:39

    УЕФА может изменить правила отборочных турниров

    Футбол
    03:21

    ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром

    Другие страны
    02:55
    Видео

    В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей