ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на французскую Le Figaro, об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.

Он отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС полагатется на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

"Саммит мира" по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября.