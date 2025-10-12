ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения
- 12 октября, 2025
- 06:22
Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на французскую Le Figaro, об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.
Он отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС полагатется на посредников в лице Катара, Египта и Турции.
"Саммит мира" по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября.
