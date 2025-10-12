HƏMAS sülh sazişinin imzalanma mərasimində iştirak etməyəcək
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 08:20
Fələstinin HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması mərasiminə qatılmaqdan imtina edib.
"Report" "Le Figaro" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-ın siyasi bürosunun üzvü Hussam Badran məlumat verib.
Badran qeyd edib ki, HƏMAS sülh danışıqlarında Qətər, Misir və Türkiyədəki vasitəçilərə arxalanacaq.
Oktyabrın 13-ü bazar ertəsi Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı "sülh sammiti" keçiriləcək.
