    • 12 oktyabr, 2025
    • 08:20
    HƏMAS sülh sazişinin imzalanma mərasimində iştirak etməyəcək

    Fələstinin HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması mərasiminə qatılmaqdan imtina edib.

    "Report" "Le Figaro" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-ın siyasi bürosunun üzvü Hussam Badran məlumat verib.

    Badran qeyd edib ki, HƏMAS sülh danışıqlarında Qətər, Misir və Türkiyədəki vasitəçilərə arxalanacaq.

    Oktyabrın 13-ü bazar ertəsi Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı "sülh sammiti" keçiriləcək.

    ABŞ HƏMAS
    ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

