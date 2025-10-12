ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром
- 12 октября, 2025
- 03:21
Палестинское радикальное движение ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром.
Как передает Report, об этом заявил представитель движения Осама Хамдан в интервью AFP.
"Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено", - заявил собеседник агентства.
Издание отмечает, что после возвращения заложников Израиль должен освободить порядка двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.
