    "HƏMAS" bazar ertəsi israilli girovları azad etməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    12 oktyabr, 2025
    02:15
    HƏMAS bazar ertəsi israilli girovları azad etməyə başlayacaq

    Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı bazar ertəsi səhər girovları azad etməyə başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP-yə müsahibəsində HƏMAS-ın sözçüsü Usama Hamdan bildirib.

    "İmzalanmış sənədə əsasən, məhbus mübadiləsi razılaşdırıldığı kimi bazar ertəsi səhər başlamalıdır", - müsahib bildirib.

    Agentlik qeyd edib ki, girovlar qaytarıldıqdan sonra İsrailin həbsxanalarından təxminən 2000 fələstinli məhbusu azad edəcəyi gözlənilir.

    Fələstin HƏMAS

