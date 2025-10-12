"HƏMAS" bazar ertəsi israilli girovları azad etməyə başlayacaq
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 02:15
Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı bazar ertəsi səhər girovları azad etməyə başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP-yə müsahibəsində HƏMAS-ın sözçüsü Usama Hamdan bildirib.
"İmzalanmış sənədə əsasən, məhbus mübadiləsi razılaşdırıldığı kimi bazar ertəsi səhər başlamalıdır", - müsahib bildirib.
Agentlik qeyd edib ki, girovlar qaytarıldıqdan sonra İsrailin həbsxanalarından təxminən 2000 fələstinli məhbusu azad edəcəyi gözlənilir.
