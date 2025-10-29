Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Газе

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 19:07
    ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Газе

    ХАМАС и Израиль подтвердили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета по международным отношениям.

    По его словам, недавнее нарушение перемирия было ожидаемым: "Обе основные стороны признают, что они должны соблюдать прекращение огня и придерживаться соглашения", - подчеркнул он.

    Он добавил, что Доха активно взаимодействует с обеими сторонами, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня, отметив при этом ключевую роль США.

    ХАМАС Израиль прекращение огня МИД Катара
    HƏMAS və İsrail Qəzzada atəşkəsə riayət etməyə hazır olduqlarını bildiriblər

    Последние новости

    19:23

    Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионе

    В регионе
    19:18

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    19:09

    Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:08

    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    19:07

    ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Газе

    Другие страны
    18:54

    Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с Азербайджаном

    Бизнес
    18:52
    Фото

    В соцсетях запущены страницы WUF13

    Внешняя политика
    18:48

    Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента Румынии

    Внешняя политика
    18:44

    Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

    Другие страны
    Лента новостей