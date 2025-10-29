ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Газе

ХАМАС и Израиль подтвердили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета по международным отношениям.

По его словам, недавнее нарушение перемирия было ожидаемым: "Обе основные стороны признают, что они должны соблюдать прекращение огня и придерживаться соглашения", - подчеркнул он.

Он добавил, что Доха активно взаимодействует с обеими сторонами, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня, отметив при этом ключевую роль США.