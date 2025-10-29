ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Газе
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 19:07
ХАМАС и Израиль подтвердили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета по международным отношениям.
По его словам, недавнее нарушение перемирия было ожидаемым: "Обе основные стороны признают, что они должны соблюдать прекращение огня и придерживаться соглашения", - подчеркнул он.
Он добавил, что Доха активно взаимодействует с обеими сторонами, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня, отметив при этом ключевую роль США.
Последние новости
19:23
Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионеВ регионе
19:18
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в УзбекистанВнешняя политика
19:09
Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в АзербайджанеВнутренняя политика
19:08
Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы межпарламентского сотрудничестваВнешняя политика
19:07
ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в ГазеДругие страны
18:54
Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с АзербайджаномБизнес
18:52
Фото
В соцсетях запущены страницы WUF13Внешняя политика
18:48
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента РумынииВнешняя политика
18:44